Gran Bretagna, il Times rivela: "Johnson pronto a ricandidarsi"

Boris Johnson si candiderà alla guida dei Tories, il partito conservatore dopo le dimissioni della premier Liz Truss. Lo rivela il quotidiano britannico The Times. Johnson potrebbe quindi tornare alla guida del governo britannico. A sostegno di questa ipotesi, l'annuncio del rientro dalle vacanze dell'ex primo ministro che tornerà in Gran Bretagna nel fine settimana. Lo scrive il Telegraph citando amici dell'ex premier come fonte della notizia.

Liz Truss, resa dopo 6 settimane: mi dimetto. Terremoto a Londra

Secondo il Times Johnson, al quale era succeduta Truss, starebbe sondando le opinioni del partito ma ritiene che si tratti di una questione di interesse nazionale. Nell'illustrare come i Tory sceglieranno il nuovo leader, Sir Graham Brady, presidente del potente comitato di vertice dei conservatori, il 1922 Committee, ha anticipato che sarà consultato il partito. Non è chiaro esattamente cosa volesse dire, ma l'ipotesi è che ci sia una votazione online tra i 160mila iscritti; e se così fosse, Boris Johnson sarebbe il favorito: un recente sondaggio YouGov ha scoperto che Johnson è ancora il leader che coagula maggiore consenso, davanti a Rishi Sunak (32 a 23). Siccome pero' è difficile che, in così pochi giorni, si riesca a organizzare una votazione on-line, l'opzione più plausibile è che a scegliere saranno alla fine i deputati. Al momento i Tory stanno decidendo il meccanismo di selezione del nuovo leader che sarà reso noto nelle prossime ore. Brady ha assicurato che i Tory avranno un nuovo leader entro venerdì prossimo, ipotizzando pero' che la scelta potrebbe essere resa nota prima, nel caso ci fosse un solo candidato; e un candidato unico eviterebbe di accentuare la spaccatura interna al partito, quella spaccatura che già sta provocando un'emorragia di consenso.