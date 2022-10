Liz Truss si dimette dopo sei settimane, altro terremoto in Gran Bretagna

20 ottobre 2022 a

È già finita l'esperienza di Liz Truss a capo del governo britannico. La prima ministra ha reso noto che le elezioni per scegliere il suo successore alla guida del partito Conservatore, e quindi del governo britannico, si terranno entro la prossima settimana, come ha concordato con il Presidente del Comitato 1922, Sir Graham Brady che ha incontrato questa mattina. Truss ha anche precisato che "rimarrà Premier fino a che non sarà scelto un successore".

Dopo solo sei settimane dall'entrata in carica finisce l'"era" Truss, entrata a Downey Street dopo le dimissioni di Boris Johnson. Oggi ha annunciato le sue dimissioni dopo che la gran parte dei membri del suo partito le aveva ritirato il proprio sostegno. "Non posso rispettare il mandato per il quale sono stata eletta dal Partito Conservatore", ha detto la premier dimissionaria che ha fatto sapere di aver comunicato la sua sce,ta anche a Re Carlo III. Non è ancora chiaro chi la sostituirà, ma il nome probabilmente sarà scelto all’interno del Partito Conservatore.

Truss era finita subito al centro di feroci polemiche per le sue scelte in ambito economico. Le riforme fiscali proposte dalla conservatrice avevano provocato critiche rumorose e allarmato molti analisti che prevedevano una crisi finanziaria che avrebbe messo in crisi l’economia britannica se queste fossero state applicate. Pochi giorni fa la premier era stata costretta a chiedere le dimissioni del suo ministro dell’Economia, Kwasi Kwarteng. Ieri aveva molato anche la ministra dell'Interno di Londra, Suella Braverman.

Oggi The Economist aveva dedicato la copertina alla premier con il titolo "Welcome to Britaly", paragonando la Gran Bretagna all'Italia in quanto a instabilità politica. Truss è stata disegnata vestita da antica romana con una forchetta piena di spaghetti a mo' di lancia e uno scudo a forma di pizza.