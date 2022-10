The Economist fa la caricatura dell'Italia per criticare Liz Truss. Pizza, spaghetti e instabilità

L'Economist mette alla berlina l'Italia con un colpo "di rimbalzo". Il settimanale finanziario prende di mira la premier britannica Liz Truss, che ha sostituito Boris Johnson a Downey Street. "Benvenuti a Britaly"; titola la rivista britannica che in copertina pubblica un’immagine della premier raffigurata con degli spaghetti arrotolati su una lancia a forma di forchetta, un elmo romano e uno scudo a forma di pizza con il disegno della Union Jack. Insomma, l'Italia spaghetti, mandolino e instabilità politica...

