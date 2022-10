Ucraina, raid sulle centrali. Report degli 007 inglesi: Russia sconfitta sul campo

18 ottobre 2022 a

Continuano gli attacchi russi su ampie zone dell'Ucraina con Mosca che mette nel mirino le infrastrutture energetiche. Ma dalle Intelligence occidentali viene posto l'accento sul fatto che Vladimir Putin è "sconfitto sul campo" e si avanzano nuovi scenari sul conflitto. Nella notte sono stati registrati nuovi raid russi su diverse città dell’Ucraina con le infrastrutture energetiche di nuovo nel mirino. Secondo quanto scrive su twitter Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno di Kiev, attacchi sono stati registrati questa mattina a Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv e Zhytomyr.

"La Russia continua il terrore e cercare di colpire le infrastrutture energetiche - ha denunciato - Allarme aereo in tutto il Paese, la giornata in Ucraina non inizia con il caffè, ma con le sirene e nei rifugi. Abbiamo bisogno di una difesa aerea moderna". Secondo le autorità locali, raid ci sono stati anche a Kryvyi Ri, città natale del presidente Volodymyr Zelensky, e a Mykolaiv, dove è stata colpita un’ala di un edificio residenziale, si conta almeno un morto.

Nella capitale ucraina stamattina ci sono state almeno tre esplosioni, ha annunciato il ’numero 2’ dell’ufficio del presidente ucraino Kyrylo Tymoshenko. Lo stesso Volodymyr Zelensky lancia nuove accuse contro lo "stato terrorista" che sarà "certamente" chiamato a rispondere delle sue azioni dopo l’invasione dell’Ucraina.

Intanto l'Intelligence militare della Gran Bretagna sottolinea come la situazione sul campo di battaglia sia cambiata radicalmente nelle ultime settimane. La Russia è stata "battuta sul campo", e sembra aver maturato una maggiore propensione a colpire infrastrutture civili ucraine: è la valutazione dell’intelligence militare britannico. "Poiché la Russia, da agosto, ha subito battute d’arresto sul campo di battaglia, molto probabilmente ha acquisito una maggiore propensione a colpire le infrastrutture civili oltre agli obiettivi militari", si legge nella nota diffusa su Twitter. Nell’ultima settimana, fa notare l’intelligence britannica, la Russia ha mantenuto un forte ritmo di attacchi contro obiettivi in tutta l’Ucraina, attacchi "condotti da missili da crociera, missili di difesa aerea superficie-superficie e veicoli aerei senza equipaggio Shahed-136 forniti dall’Iran", i droni-kamikaze che invece l’Iran nega di aver fornito alla Russia. "È molto probabile che un obiettivo chiave di questa campagna di attacchi sia quello di apportare pesanti danni alla rete di distribuzione energetica ucraina", si legge nel report sei servizi segreti militari di Londra.