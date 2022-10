Ucraina, Elon Musk su Vladimir Putin: non rinuncerà alla Crimea

17 ottobre 2022 a

Lo scontro tra Russia e Ucraina continua a far tremare i Paesi europei. E non solo. Elon Musk tiene a precisare di essere molto preoccupato dagli ultimi sviluppi degli eventi. Infatti Putin non avrebbe alcuna remora a utilizzare le armi nucleari se fosse costretto a farlo per difendere la Crimea. «Se la Russia si dovesse trovare di fronte alla scelta di perdere la Crimea o usare armi nucleari sul campo di battaglia, sceglierà quest’ultima soluzione». Lo ha scritto su Twitter il Ceo di Tesla, Elon Musk.

«Abbiamo già sanzionato/tagliato fuori la Russia in ogni modo possibile, quindi cos’hanno ancora da perdere? Se attacchiamo la Russia con armi nucleari, loro ci bombarderanno e poi avremo la terza guerra mondiale», ha scritto ancora Musk. «Che ci piaccia o no, la Crimea è assolutamente vista dalla Russia come una parte fondamentale della Russia. La Crimea è anche di fondamentale importanza per la sicurezza nazionale per la Russia perché è la loro base navale meridionale. Dal loro punto di vista, perdere la Crimea è come se gli Stati Uniti perdessero le Hawaii e Pearl Harbor», ha aggiunto Musk.