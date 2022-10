Covid, boom di contagi e ospedali pieni. Germania verso mascherina obbligatoria

15 ottobre 2022 a

Ritorno pesante del Covid e in Germania può tornare l'obbligo di mascherina. A fronte di un aumento molto evidente dei contagi, si riapre il dibattito sull’obbligo nei luoghi chiusi: "Se non lo fate ora quando sarà il momento?", si è chiesto Gerald Gass, capo della Federazione ospedali della Germania in un’intervista alla Passauer Neue Presse. Con i suoi 731.9 casi per 100mila abitanti registrati oggi, il paese è avanti per numero di contagi rispetto a molti altri stati. Senza contare che i casi ufficializzati non sono certamente tutti, fanno osservare gli esperti, secondo cui non molti, anche scoprendosi contagiati, si sottopongono a test ufficiali.

L’alto numero di vaccini permette di limitare la gravità delle infezioni, ma la situazione negli ospedali è tale per cui molte operazioni e trattamenti non critici vengono rimandati. Per Gass, "questa è la situazione per metà delle strutture sanitarie. E peggiorerà nelle settimane a venire". Non tutti però concordano sull’obbligo di indossare la mascherina: per Andreas Gassen, appartenente ad un’altra associazione medica, la decisione deve restare personale. Attualmente le mascherine sono richieste solo nei trasporti pubblici, negli studi medici, negli ospedali e nelle case di cura.

Intanto il ministro della Salute tedesco ha esortato i 16 land del Paese a prendere in considerazione l’opportunità di rafforzare le misure contro il Covid-19 a seguito di un notevole aumento di nuovi casi. Karl Lauterbach ritiene sia necessario ripristinare la necessità di indossare la mascherina anche in luoghi chiusi, una misura che è in gran parte scomparsa in Germania tranne che sui trasporti pubblici, nelle strutture mediche e nelle case di cura. "La direzione in cui stiamo andando non è buona", ha detto Lauterbach. Le autorità tedesche hanno registrato oltre 114.000 nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore e 165 decessi correlati al Covid.