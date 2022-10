Otto e mezzo, Antonella Viola contro Fontana: "Preoccupante". E Sallusti la ammutolisce

14 ottobre 2022 a

"Fontana ha un problema con gli omosessuali, con dei cittadini che non sono liberi di vivere la loro vita come gli altri". La professoressa Antonella Viola a Otto e mezzo, venerdì 14 ottobre, ribatte al direttore di Libero Alessandro Sallusti mentre rinfresca la memoria agli ospiti del talk show di Lilli Gruber su La7. "Sia la Russa che Fontana non sono meno di parte di Bertinotti e Laura Boldrini" evidenzia il direttore di Libero. L'immunologa che, parla di politica e non di Covid nello studio di Otto e mezzo, ribatte: "Non possiamo mettere sullo stesso livello Bertinotti e Fontana. Fontana ha un problema con le coppie arcobaleno, con gli omosessuali, con dei cittadini che non sono liberi di vivere la loro vita come gli altri", denuncia la virologa. Poi l'affondo: "A me ha fatto impressione il discorso di Fontana: ha parlato del Papa, di santi, beati. Credo che avremo uno Stato meno laico, e questo è un problema. Discorso preoccupante. Non è un buon segnale se la religione entra nella vita politica".

Di tutt'altra opinione il direttore che ribatte e la ammutolisce: "Ha le sue idee che non sono terroristiche. I riferimenti al Papa compaiono quotidianamente anche nei discorsi di Mattarella. Fontana è un cattolico pro vita se vogliamo un fondamentalista islamico pro morte va bene ma gli italiani hanno deciso un cattolico pro vita. Dopodiché lui come presidente della Camera è chiaro che deve garantire i diritti di tutti e se non lo farà sarò il primo a scendere in piazza".