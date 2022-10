Russia Ucraina, l'annuncio di Putin: "Entro due settimane". Gli effetti della mobilitazione

14 ottobre 2022 a

"Tutte le misure per la mobilitazione parziale saranno completate entro due settimane". Il presidente russo Vladimir Putin, in conferenza stampa in Kazakistan per il vertice euroasiatico, ha risposto con un secco "no" quando i giornalisti gli hanno chiesto se si rammaricasse di qualcosa per il conflitto in Ucraina e sulla mobilitazione - secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti - 222mila persone delle 300mila previste sono già state inviate alle unità e non ci sono state proposte dal ministero della Difesa per aumentare il numero di quelle mobilitate".

Dunque la mobilitazione parziale finirà presto e verrà "completata entro due settimane. Non sarebbe prevista alcuna coscrizione aggiuntiva. "Il nostro obiettivo non è distruggere l'Ucraina" ha dichiarato il presidente russo alla domanda se l'Ucraina possa esistere come Stato". Poi l'avvertimento chiaro all'Occidente: "L'invio di truppe Nato in Ucraina causerebbe catastrofe globale". Da Astana lo Zar ha anche messo in guardia la comunità internazionale dopo l'attacco al ponte della Crimea: "La Russia chiuderà il corridoio del grano se sarà confermato che gli esplosivi utilizzati siano stati inviati da Odessa",