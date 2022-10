Price cap, Putin non vuole il tetto al prezzo del gas: “Così niente forniture”

12 ottobre 2022 a

Vladimir Putin, parlando a una conferenza dedicata al mercato energetico, andata in scena a Mosca, ha mandato un messaggio all’Unione europea, alle prese con le discussioni sul price cap, una misura sul gas che ha trovato il no di Germania e Olanda. “La Russia non fornirà risorse energetiche ai Paesi che ne limitano i prezzi”, ha ribadito il presidente russo sul tetto al prezzo del combustibile fossile che chiedono molti paesi europei.

No forniture col price cap. La Russia gela l'Europa: "Non sopravviverà all'inverno"

“La Russia - ha aggiunto Putin - è pronta a forniture energetiche aggiuntive all'Europa, anche per questo autunno-inverno, la palla è in mano all’Ue”. Il numero uno del Cremlino, alle prese con la guerra con l’Ucraina, è tornato pure a condannare il sabotaggio del gasodotto Nord Stream, definendolo un “atto di terrorismo internazionale. Si tratta di un precedente pericolossimo”. “Le energie rinnovabili non dovrebbero essere politicizzate” l’ultimo messaggio lanciato dallo Zar, che ha accusato l'Unione europea di voler promuovere l'energia verde a scapito dello sviluppo di gas e petrolio.