Von der Leyen sull'energia: ridurremo il prezzo dell'elettricità

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, torna a parlare di prezzo dell'energia. I rincari generalizzati stanno mettendo in ginocchio l'economia del nostro continente e la classe dirigente si sta rendendo conto che è necessario intervenire al più presto con misure che pongano un argine alla deriva inflazionistica che attanaglia l'Occidente. Vor der Leyen ne ha parlato anche a Tallin, in Estonia, durante il Tallinn Digital Summit. Il presidente della Commissione europea ha promesso interventi imminenti volti ad abbassare il prezzo dell'energia in modo generalizzato.

«Avanzeremo come Commissione nelle prossime due settimane una proposta per domare i prezzi dell’energia e limitare i prezzi dell’elettricità - ha detto von der Leyen - L’obiettivo è ridurre il prezzo a un certo livello senza mettere in pericolo la sicurezza dell’approvvigionamento. Ma, come ho detto, il modo migliore, oltre questo intervento immediato, è intervenire sul mercato e limitare i prezzi dell’elettricità e dell’energia. Il modo migliore nel tempo per sbarazzarsi di qualsiasi tipo di ricatto dalla Russia è accelerare la transizione pulita con le energie rinnovabili».

Durante la conferenza stampa con la premier estone, von der Leyen ha anche affrontato il tema del sabotaggio del gasdotto Nord Stream e del pericolo di futuri danni alle dorsali della comunicazione digitale. «Gli atti di sabotaggio contro i gasdotti Nord Stream hanno mostrato quanto sono vulnerabili le nostre infrastrutture strategiche - ha precisato vonder Leyen - Dobbiamo essere meglio preparati» identificando «i punti deboli e preparandoci a interruzioni improvvise per sapere cosa fare in caso di emergenza. I cavi sottomarini in fibra ottica trasmettono il 99% del traffico internet globale e ora, per la prima volta nella storia moderna, queste infrastrutture sono diventate un obiettivo».