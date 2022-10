Iran, Ali Khamenei ridicolizzato dagli hacker sulla tv di Stato: fiamme e mirino sul volto, è caos

L’emittente statale iraniana ha subito un attacco hacker che ha imbarazzato tutto il potere. Ieri sera il notiziario è stato interrotto da immagini e slogan contro la Guida Suprema: sugli schermi delle televisioni dell’Iran è apparsa una maschera, seguita dall’immagine di Ali Khamenei con un mirino sul volto e avvolto dalle fiamme. Il gruppo che ha rivendicato l’azione si fa chiamare «Adalat Ali» (la giustizia di Ali). L’interruzione è durata solo pochi secondi ma gli hacker hanno inserito nella loro ‘incursione’ video anche le foto delle ragazze uccise nella repressione delle proteste anti-governative in corso nel Paese.

Una delle didascalie diceva «Unisciti a noi e sollevati», mentre un’altra denunciava «il sangue dei nostri giovani gocciola dalle tue zampe». L’episodio arriva dopo che almeno tre persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco, nella sola giornata di ieri, negli scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti che da quattro settimane scendono in piazza dopo l’uccisione della giovane curda Mahsa Amini. Amini, 22 anni, era stata arrestata a Teheran dalla polizia per la morale, con l’accusa di non coprirsi bene i capelli. La ragazza è morta in custodia degli agenti il 16 settembre, tre giorni dopo il suo arresto. Il suo decesso ha scatenato un’ondata di proteste senza precedenti in tutto l’Iran, guidata da studenti e giovani donne che chiedono maggiori diritti.

BREAKING: Islamic Republic’s state-owned TV network hacked during a Khamenei address and the message: “The blood of our youth is dripping from your fingers.” Another message displayed: Rise up and Join Us.#مهسا_امینی#MahsaAmini pic.twitter.com/GliPMHUgJo