Rula Jebreal umiliata: "Cosa dovrebbe fare per le ragazze in Iran"

Edoardo Sylos Labini si scaglia contro Rula Jebreal: “Tagliati i capelli per difendere le ragazze in Iran. Sei un personaggio in cerca d’autore”. Nei giorni scorsi la giornalista di origine palestinese con cittadinanza italiana e israeliana è finita nella bufera per aver riportato che in passato il padre di Giorgia Meloni (l’abbandonò all’età di 1 anno) era stato arrestato per narcotraffico in Spagna. Ha dato la notizia per spiegare che come le colpe dei padri non ricadono sui figli così la leader di fratelli d’Italia non deve sostenere che se alcuni immigrati delinquono, tutti i migranti sono delinquenti.

Jebreal è stata travolta dalle critiche, Meloni ha annunciato querela e molti esponenti politici hanno espresso solidarietà alla premier in pectore. La giornalista ha reagito pubblicando un post su Twitter: “Il nuovo Primo ministro italiano minaccia di citarmi in giudizio per la mia affermazione sulle sue cospirazioni sostitutive, ampiamente documentate. Tutti gli autocrati usano tali minacce per intimidire e mettere a tacere coloro che li richiamano. Io non mi faccio intimidire!” e ha criticato la stampa vicina a Meloni e Berlusconi perché fomenta una campagna d’odio verso la sua persona.

Ebbene, l’attore e regista Sylos Labini, attraverso una dichiarazione all’AdnKronos, le ha lanciato un appello: “Cara Rula non approfittare della tua bellezza. Mi aspetto che prima o poi possa anche tu tagliarti i capelli per le ragazze e le donne dell'Iran, protestare e scendere in piazza per loro”. Subito dopo l’invito si è trasformato in un duro attacco: “Un personaggio in cerca d'autore Rula Jebreal. Conosciamo lo schema di questo tipo di giornalismo d'assalto di sinistra che vive nell'attacco dell'avversario. Senza avversario non hanno nulla da dire. Lo abbiamo visto in 20 anni di antiberlusconismo. La sinistra ha fallito perché non ha più un percorso culturale, identitario, da 20 anni vive per l'odio nei confronti dell'avversario politico. Meno male che c'è il centro destra al governo così i loro giornali possono vendere qualche copia in più”.