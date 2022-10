Ponte di Crimea distrutto oggi: così è saltato in aria il collegamento con la Russia

Giada Oricchio 08 ottobre 2022 a

Il collegamento tra Russia e Crimea è interrotto: il ponte Kerch è crollato. Che cosa è successo? Alle 6 del mattino di oggi, la lunga striscia di acciaio e asfalto è stata colpita da una massiccia esplosione sulla corsia dedicata al traffico ferroviario. Le immagini e i video sui social mostrano due carrozze di un treno in fiamme, una parte del ponte stradale parallela ai binari finita in mare e una densa ed enorme nube nera visibile sia dalla Crimea che dalla Russia.

More footage of Crimean bridge pic.twitter.com/kcuXLjRmC6 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 8, 2022

Secondo il Comitato nazionale antiterrorismo della Russia, citato dalle agenzie locali, l'incendio sarebbe stato innescato da un camion fatto saltare in aria di proposito. Il fuoco ha raggiunto alcuni serbatoi di carburante di un convoglio ferroviario provocando il cedimento del ponte Kerch.

Il capo del parlamento locale Vladimir Konstantinov ha accusato i “vandali ucraini” e ha scritto sui social: “Ora hanno qualcosa di cui essere orgogliosi, in 23 anni di gestione non sono riusciti a costruire nulla degno di attenzione in Crimea, ma sono riusciti a danneggiare la tela del ponte russo. Questa è l'intera essenza del regime di Kiev e dello stato ucraino. Morte e distruzione sono l'unica cosa che sanno fare”.

In questi mesi, i soldati russi hanno distrutto moltissime infrastrutture ucraine facendo ricorso anche ai droni. Ieri, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito che è molto concreto il rischio atomico poiché la centrale di Zaporizhzhia è controllata dai russi: “Siamo sull’orlo del disastro nucleare”.