Guerra in Ucraina, l'accusa di Zelensky a Vladimir Putin: sta preparando i russi al nucleare

07 ottobre 2022 a

a

a

L'accusa è di quelle che lasciano il segno. Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, non usa mezzi termini e dice esplicitamente che Vladimir Putin sta preparando il popolo russo all'utilizzo dell'arma nucleare nella guerra in Ucraina. Per questo ha chiesto l’imposizione di sanzioni preventive alla Russia, affermando che i funzionari del Paese hanno iniziato a "preparare la loro società" per il possibile uso del nucleare nella guerra. Zelensky ha parlato in un intervista alla Bbc nella quale ha negato di aver sollecitato attacchi contro la Russia, affermando di essere stato frainteso parlando durante un evento online.

"Che concetto di pace..." il Nobel agli anti-Putin fa arrabbiare anche l'Ucraina

"Bisognerebbe dare calci preventivi", ha spiegato riferendosi alle sanzioni, "non attaccare". Parlando in inglese dal palazzo presidenziale di Kiev, Zelensky ha spiegato, riguardo l’ipotetico uso di armi nucleari, che il Cremlino inizia "a preparare la società e questo è molto pericoloso. Non sono pronti per usarle. Ma iniziano a comunicare. Non sanno se lo useranno o meno ma penso che sia pericoloso anche soltanto parlarne". Nel frattempo la guerra prosegue senza esclusione di colpi con raid e attacchi continui da parte delle forze armate del Cremlino.