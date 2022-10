Corea del Nord, nuovo lancio di un missile balistico. Il settimo in due settimane

08 ottobre 2022 a

a

a

La Corea del Nord ha lanciato un nuovo missile balistico. Lo rende noto l'Ufficio del Primo Ministro del Giappone su Twitter. Una notizia confermata anche l'esercito sudcoreano. Non sono stati resi noti dettagli sul tipo di missile e fino a dove abbia volato. Si tratta però della settimo lancio in due settimane che dovrebbe essere l'ultimo della raffica di test sulle armi del Paese negli ultimi giorni.



[Emergency alert]

North Korea has launched a suspected ballistic missile. More updates to follow. — PM's Office of Japan (@JPN_PMO) October 8, 2022

Il lancio è avvenuto ore dopo la conclusione di manovre navali congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud, a cui ha partecipato la portaerei americana a propulsione nucleare USS Ronald Reagan. L'amministrazione nordcoreana per lo spazio aereo ha giustificato oggi i lanci di missili come misure di autodifesa contro gli Stati Uniti. "Tali lanci -si legge sull'agenzia di stato nordcoreana Kcna - non rappresentano una minaccia nei confronti dei paesi vicini. Martedì la Corea del Nord ha lanciato un missile a medio raggio sopra il Giappone per la prima volta in cinque anni, in un'azione condannata dalla comunità internazionale.