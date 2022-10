Harry e Meghan, ultimissime su principe e Netflix: lite per modificare il documentario

Giada Oricchio 06 ottobre 2022 a

a

a

Netflix rimbalza Harry e Meghan e loro mandano a quel paese la Royal family, mentre Carlo sarà incoronato Re il prossimo 3 giugno. I duchi di Sussex erano pronti a pubblicare la docuserie sulla loro vita e l’autobiografia di Harry per riempirsi le tasche di dollari grazie alle rivelazioni pruriginose e fangose sugli augusti parenti Carlo, Camilla, William e Kate, ma la morte della Regina Elisabetta II ha sconvolto i loro piani.

Secondo quanto riferisce “PageSix”, il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono "in preda al panico" per quanto rivelato nella fiction e nel libro e starebbero chiedendo pesanti modifiche. La marcia indietro però non è piaciuta alla piattaforma streaming: “Harry e Meghan Markle hanno dei ripensamenti e sono in disaccordo con Netflix e persino con il loro stesso team di produzione – si legge sul sito americano -. La coppia presumibilmente vuole tagliare pezzi dal girato, ma i capi di Netflix vogliono mantenere il contenuto perché è la loro storia, uscita dalla loro stessa bocca e sono dalla parte della regista Liz Garbus. I Sussex hanno fatto richieste significative di ritirare i contenuti forniti e se alla fine Netflix li accontenterà, metterà da parte il progetto a tempo indeterminato”.

E’ chiaro che ci sono verità (o presunte tali) bomba sul padre Carlo e i Windsor più in vista. Il progetto è in via di completamento, ma non è chiaro quando uscirà: il 9 novembre come vuole Netflix o nel 2023 come vorrebbero i duchi emigrati in America? La bilancia è in equilibrio: da una parte c’è un pacco di milioni per i Sussex, dall’altra ci sono i titoli di principe e principessa per i figli Archie e Lilibet. Gli spetterebbero di diritto in basa a una legge di Giorgio V, ma Re Carlo III ha già fatto sapere che darà vita a una monarchia snella cioè meno costosa (i titoli comportano privilegi come ad esempio la scorta pagata dai contribuenti). Per ora, i Sussex sono stati retrocessi a fondo pagina sul sito dei Windsor in quanto non “working royal”, lei è stata definita una "sociopatica narcisista" da ex membri dello staff di Palazzo e i due bambini non hanno ricevuto alcun riconoscimento.

In attesa di chi farà la prima fatale mossa, lunedì, il fotografo Misan Harriman ha pubblicato due fotografie di Harry e Meghan scattate in occasione dell'apertura della OneYoungWorld pochi giorni prima della morte della Regina a settembre. Le immagini (lei in rosso e in ombra, lui in giacca in piena luce per esaltare il loro essere coppia mista) sono arrivate due giorni dopo che Buckingham Palace aveva postato il primo ritratto ufficiale di Re Carlo III, della regina consorte Camilla Parker Bowles e dell’erede al trono William con la moglie Kate Middleton.Per gli esperti reali, non c’è dubbio: “La foto di Harry e Meghan è un f*ck you alla famiglia reale”. Se fosse davvero così, sarebbe improbabile vederli assistere, sabato 3 giugno 2023, alla cerimonia per l’incoronazione di Carlo nell’Abbazia di Westminster.