Price cap al petrolio russo. Dalla Ue arriva l'ottavo pacchetto di sanzioni

Ottavo pacchetto di sanzioni al Cremlino. La guerra in Ucraina continua ad avere molte conseguenze economiche. L'Unione europea ha appena approvato altre sanzioni che dovranno mettere in ginocchio il regime del Cremlino. Il price cap al petrolio russo è inserito nel nono pacchetto di sanzioni alla Russia su cui i Paesi della Ue hanno raggiunto un accordo, secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche. L’accordo apre la strada al divieto alle navi Ue di trasportare petrolio russo in Paesi fuori dalla Ue a prezzi fissati oltre un certo livello, usando quindi il price cap per colpire gli introiti del petrolio del Cremlino, come in precedenza sostenuto dal G7.

Gli Usa ci dicano a cosa puntano in Ucraina

L'approvazione del pacchetto di sanzioni europee alla Russia viene accolto con soddisfazione dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. «Accolgo con favore l’accordo raggiunto dagli Stati membri sull’ottavo pacchetto di sanzioni. Ci siamo mossi in modo rapido e deciso. Non accetteremo mai i falsi referendum di Putin né alcun tipo di annessione in Ucraina. Siamo determinati a continuare a far pagare il Cremlino».