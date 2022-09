Putin, l'Ungheria in soccorso dei russi in fuga: "Concederemo ancora visti Schengen"

24 settembre 2022 a

a

a

L'Ungheria non ha intenzione di negare i visti Schengen, compresi i visti per ingressi multipli, ai cittadini russi. A ribadirlo è stato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto in un'intervista alla Tass, rilasciata a margine della Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Sul territorio russo il tema centrale resta quello della mobilitazione parziale alla quale - a dire del Cremlino - in un primo momento la popolazione ha reagito in maniera "isterica ed estremamente emotiva" a causa di "carenza di informazioni" alla quale "è stato posto rimedio". Secondo alcuni media potrebbero essere coinvolte fino a 1 milione di persone ma Mosca ne conferma solamente 300mila. I vertici russi poi si dicono "orgogliosi" dei 10mila volontari che si sarebbero recati spontaneamente ad arruolarsi. Un invito forte a prendere le armi e recarsi in Ucraina a combattere arriva da Kirill, patriarca di Mosca. "Vai coraggiosamente a compiere il tuo dovere militare. E ricorda che se muori per il tuo Paese, sarai con Dio nel suo regno, in gloria e vita eterna", le sue parole.