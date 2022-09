Guerra Ucraina, missile russo su Zaporizhzhia. Putin bombarda vicino alla centrale

24 settembre 2022 a

Mentre nel Donbass va in scena il referendum "farsa" di Putin tra ricatti e intimidazioni per annettere alla Russia i territori occupati da Mosca, l'escalation continua e la minaccia nucleare tiene il mondo con il fiato sospeso. Un missile russo ha colpito un edificio residenziale a Zaporizhia, in Ucraina, vicino a dove sorge la più grande centrale nucleare di Europa. Il bilancio sarebbe di un morto e sette feriti ma il numero sarebbe ancora imprecisato. A riportarlo Ukrinform, spiegando che lo ha riferito su Telegram il sindaco ad interim Anatoliy Kurtiev. "A seguito di un attacco nemico a Zaporoizhia, un edificio residenziale è stato danneggiato. Ci sono vittime", ha scritto il sindaco. Secondo il governatore dell'oblast di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, citato dal Kyiv Independent l'incendio nel palazzo colpito dal razzo sarebbe stato devastante.