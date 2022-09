Russia, violenta repressione per le proteste anti-mobilitazione: "Centinaia di arresti"

24 settembre 2022 a

Oltre 700 persone arrestate, di cui più di 300 a Mosca e quasi 150 a San Pietroburgo. È il bilancio di quello che sta accadendo in Russia, secondo quanto riporta Ovd-Info, un sito web indipendente che monitora gli arresti politici in Russia.

"Alcune delle persone arrestate sono minorenni", ha aggiunto Ovd-Info. Le manifestazioni sono seguite alle proteste scoppiate dopo che il presidente russo Vladimir Putin, nel tentativo di rafforzare le sue forze di volontari che combattono in Ucraina, ha annunciato la convocazione di riservisti dell'esercito esperti e qualificati. Il ministero della Difesa ha detto che circa 300.000 persone sarebbero state chiamate in servizio attivo, ma l'ordine ha lasciato una porta aperta per molte altre chiamate in servizio.

La maggior parte degli uomini russi di età compresa tra 18 e 65 anni vengono automaticamente conteggiati come riservisti. Oggi la polizia è stata dispiegata in forze nelle città dove le proteste erano state programmate dal gruppo di opposizione Vesna e dai sostenitori del leader dell'opposizione incarcerato Alexei Navalny. Le forze dell'ordine si sono mosse tempestivamente per arrestare i manifestanti, la maggior parte dei quali giovani, prima che potessero organizzare le proteste.