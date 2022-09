Guerra in Ucraina, ecco gli Ak47 che i russi forniscono ai reclutati della mobilitazione

24 settembre 2022 a

La Russia di Vladimir Putin ha deciso di procedere per una mobilitazione parziale dei propri riservisti. In un primo momento si è parlato di 300mila riservisti pronti a essere richiamati in servizio per appoggiare le truppe già impegnate nella guerra in Ucraina. Adesso, però, sui social spunta il video che mostra le vere armi date in dotazione ai soldati che dovranno combattere per Mosca.

Guardate gli AK che la Russia sta fornendo ad alcuni dei nuovi reclutati nella mobilitazione di massa



pic.twitter.com/dVKP4hd8c8 — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) September 24, 2022

Il video è stato postato su Twitter e mostra un AK47 assolutamente obsoleto e non più in grado di funzionare. L'Ak47 è un fucile d'assalto ideato e progettato nella vecchia Unione Sovietica, dotato di selettore di fuoco e operato a gas. Per questo sui social si rincorrono i commenti al video del "presunto" fucile d'assalto. "Saranno trucidati". E ancora "Sono ancora quelli dell'Aghanistan dell'80". A quanto pare, sarà proprio con queste armi che le truppe di Putin dovranno appoggiare l'invasione.