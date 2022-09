Russia, viceministro difesa rimosso dal suo incarico: paga le difficoltà in Ucraina

24 settembre 2022 a

Altro cambio della guardia nell’esercito della Russia dopo 7 mesi di guerra in Ucraina. Mosca ha sollevato dall’incarico il generale russo Dmitry Bulgakov, vice ministro della Difesa incaricato della logistica. A sostituirlo sarà il colonnello generale Mikhail Mizintsev, sottoposto a sanzioni britanniche per il suo ruolo nell’assedio a Mariupol lo scorso maggio, di cui è stato considerato l’artefice. La logistica è ritenuto uno dei punti deboli nella campagna del Cremlino contro il Paese vicino. Bulgakov è stato rimosso e trasferito «ad altro incarico»: l’annuncio è stato dato dallo stesso ministero a Mosca.

Altra mossa di Vladimir Putin è stata quella di firmare una legge che inasprisce le pene per renitenti e coloro che si rifiutano di andare a combattere. Nei giorni scorsi il leader del Cremlino ha annunciato la mobilitazione parziale nella Federazione per la guerra in Ucraina. Da allora migliaia di russi hanno abbandonato il Paese e alla frontiera con la Georgia ci sono lunghe code per uscire dai confini.