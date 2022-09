“Situazione grave in Finlandia”. Travolti dalle persone in fuga dalla Russia

24 settembre 2022 a

a

a

Dopo l'ordine di mobilitazione impartito dal presidente russo Vladimir Putin per implementare le unità dell'esercito impegnato nella guerra in Ucraina è scattata la fuga dalla Russia. Il numero di persone che varcano il confine tra Russia e Finlandia è infatti raddoppiato. È l'allarme lanciato dal governatore regionale della Karelia meridionale in Finlandia, Satu Sikanen alla Bbc News, secondo quanto riporta The Guardian.

"Come e quando finirà la guerra in Ucraina". La previsione di Nathalie Tocci

Alla frontiera tra Finlandia e Russia si vedono file di auto con a bordo soprattutto uomini russi che stanno tentando di lasciare il Paese per evitare l'arruolamento forzato per la guerra in Ucraina. "Il numero di passaggi di frontiera dalla Russia alla Finlandia è raddoppiato negli ultimi giorni rispetto alla scorsa settimana", ha spiegato Sikanen, mentre il Cremlino afferma che le notizie sulla fuga di uomini in età da coscrizione sono esagerate. Intanto il governo finlandese ha annunciato che chiuderà i confini ai turisti russi per ridurre significativamente il numero di persone in arrivo nel territorio finlandese. "Questa ovviamente è una situazione grave per la nostra regione, ma voglio sottolineare che abbiamo forti guardie di frontiera, abbiamo forti forze di difesa e la Finlandia si sta unendo alla Nato, quindi siamo al sicuro", ha dichiarato Sikanen.