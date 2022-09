Guerra Russia-Ucraina, la Cina spinge per la pace: “Non diventi una crisi mondiale”

24 settembre 2022 a

La Cina chiede alla Russia e all’Ucraina di non permettere che la guerra «si allarghi». L’appello di Pechino è arrivato per bocca del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel suo intervento all’Assemblea generale dell’Onu: «Chiediamo a tutte le parti interessate di evitare che la crisi si allarghi e di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei Paesi in via di sviluppo». La Cina, ha detto il ministro, sostiene tutti gli sforzi che portino a una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina.

Un messaggio chiaro nel giorno in cui il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva denunciato la posizione «ambigua» della Cina sulla guerra in corso: «Al momento, non abbiamo un canale di comunicazione con la Cina ed è un peccato. Vorrei che aiutassero l’Ucraina. Una telefonata con il presidente cinese sarebbe difficile oggi». La dichiarazione di Wang Yi arriva dopo il gelo degli scorsi giorni tra Vladimir Putin e Xi Jinping: la guerra non piace affatto alla Cina, che sta subendo gli effetti dello scontro tra Mosca e Kiev sul fronte della propria economia.