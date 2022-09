Russia, Zakharova si scaglia contro Biden: "Il discorso all'Onu indecente"

23 settembre 2022 a

Il discorso del presidente Usa Joe Biden all'Assemblea generale delle Nazioni unite è stato "indecente". A dirlo la portavoce del ministero degli Esteri della Russia, Maria Zakharova, che ha accusato l'inquilino della Casa Bianca di avere attribuito a Vladimir Putin parole che non sono del presidente russo.

Lo riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. "Per quanto riguarda il discorso del presidente degli Stati Uniti, considero assolutamente indecente il modo in cui è cominciato", ha detto. "Indecente non perché non hanno il diritto di toccare altri Paesi", ma "il fatto è che ha iniziato in teoria citando il presidente della Russia. Noi, come facciamo sempre, abbiamo cominciato a verificare le parole di Biden. Lui le ha pronunciate di sicuro, ma il presidente della Russia non le ha dette", ha proseguito Zakharova.

Nel suo discorso all'Onu, Biden ha affermato: "Ancora una volta, proprio oggi, il presidente Putin ha lanciato minacce nucleari esplicite contro l'Europa e uno sconsiderato disprezzo per le responsabilità del regime di non proliferazione". L'intervento del presidente Usa alle Nazioni Unite è giunto nel giorno in cui Putin, in un discorso alla nazione, ha annunciato la mobilitazione parziale dei riservisti.