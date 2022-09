Russia, frase choc alla tv di Stato: "Potevamo attaccare ai funerali della regina Elisabetta"

20 settembre 2022 a

Quale occasione migliore dei funerali della regina Elisabetta I visti un tutto il mondo per un attacco nucleare alla Gran Bretagna? Alla tv di Stato russa tornano a minacciare l'Occidente e in particolare il Regno Unito. A riportare uno spezzone di un talk show andato in onda nelle scorse ore è il Russian Media Monitor, osservatorio sull'informazione di Mosca gestito da Julia Davis, giornalista del sito Daily Beast.

Nel video il deputato Andrey Gurulyov commenta l’intervento di Joe Biden di qualche giorno fa, in cui il presidente degli Stati Uniti ha “consigliato” alla Russia di non usare armi nucleari nella guerra in Ucraina, pena una "risposta consequenziale" da parte di Washington. Per tutta risposta il parlamentare russo afferma che non ha senso attaccare con armi atomiche un posto che Mosca vuole che torni sotto la propria bandiera. "Siamo pieni di buoni obiettivi", argomenta minacciando un attacco nucleare contro il Regno Unito.

Meanwhile on Russian state TV: State Duma deputy Andrey Gurulyov threatened Britain with nuclear strikes.



Host Olga Skabeeva said that Russia should have conducted a nuclear strike on Monday, since many important people were in attendance for the Queen's funeral. pic.twitter.com/qRBbiPo52L — Julia Davis (@JuliaDavisNews) September 20, 2022

Come se non bastasse, interviene la conduttrice Olga Skabeeva per dire che "avremmo potuto attaccare" nel giorno dei funerali della Regina Elisabetta, visto che tante personalità influenti erano presenti a Londra in quel momento.