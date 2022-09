Regina Elisabetta, allarme sicurezza per i funerali: “Troppa folla, pericolo per le persone”

Alessandra Zavatta 18 settembre 2022 a

Allarme sicurezza per i funerali della Regina Elisabetta in programma domani a Londra. "Fonti governative - riporta il quotidiano britannico Daily Mail - affermano che il piano elaborato da Transport of London, la municipalizzata che gestisce bus e metropolitane, prevede l'arrivo di una folla che potrebbe diventare così grande da mettere in pericolo la vita le persone". Una folla difficile da gestire. Così i capi dei trasporti stanno esortando le persone a non mettersi in viaggio per Londra. Mentre milioni di persone si preparano a visitare la capitale del Regno Unito per il funerale della sovrana deceduta l'8 settembre scorso.

La polizia ha messo in campo una task force di diecimila agenti, di cui duemila provenienti da altre città del Regno, per controllare la sicurezza dell'evento e consiglia ai passeggeri che arrivano nelle principali stazioni ferroviarie londinesi di continuare a piedi, piuttosto che utilizzare la metropolitana e gli autobus. Visto che le stazioni del metrò nei pressi dell'Agenzia di Westminster, dove verranno celebrate alle 11 la esequie, e quelle lungo il corteo che seguirà, resteranno chiuse. Chiuse già da ieri alcune strade del centro storico di Londra dove si stanno posizionando 22 miglia di transenne per suddividere la folla in settori ed evitare eccessiva calca.

Un anello d'acciaio circonderà l'Abbazia di Westminster nella più grande operazione di sicurezza nei quasi 200 anni di storia di Scotland Yard. Stuart Cundy, il responsabile della Metropolitan Police dell'operazione nella capitale, ha affermato che "verranno utilizzati tutti gli strumenti e le tattiche disponibili per proteggere la bara della regina, la famiglia reale, centinaia leader mondiali e il milione di persone attese ai funerali". La massiccia presenza di forza dell'ordine è visibile soprattutto attorno al parlamento, dove nella Westminster Hall prosegue anche oggi l'arrivo dei tanti inglesi e visitatori da tutto il mondo per rendere l'ultimo saluto a Elisabetta II. L'area attorno al parlamento, il ponte di Westminster e le strade attorno l'agenzia sono sbarrate da blocchi di cemento già da ieri. La folla di visitatori viene indirizzata in percorso prestabili da solerti poliziotti e addetti alla "Crowd safety".