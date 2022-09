Russia, morto di ictus il caporedattore della Pravda. Mistero sul soffocamento del putiniano

15 settembre 2022 a

a

a

Vladimir Nikolayevich Sungorkin, caporedattore del quotidiano statale russo Pravda, è morto per un "ictus" durante un viaggio di lavoro. Sungorkin, 68 anni, è l'ultimo della cerchia vicina a Vladimir Putin a morire in circostanze misteriose: il giornalista avrebbe mostrato segni di "soffocamento" durante la morte. Il 68enne - rivela il Daily Mail - stava viaggiando verso Khabarovsk con i colleghi del giornale prima di dirigersi a Mosca, quando all’improvviso ha perso i sensi. Il suo collega Leonid Zakharov ha spiegato che tre minuti dopo Vladimir ha iniziato a soffocare e gli altri giornalisti lo hanno quindi portato fuori a prendere aria. Il medico che lo ha visitato inizialmente ha però concluso che è morto per un ictus.

“Fine della guerra?”. Mieli resta senza parole davanti al gesto di Putin per la Regina

Putin aveva elogiato la Pravda, testata giornalistica filo-Cremlino, nel 2020, in occasione del 95° anniversario dal primo numero. I colleghi di Sungorkin hanno scritto in un necrologio che il giornalista era un "simbolo del nuovo giornalismo nazionale" e aveva trasformato il giornale in un "potente impero". Pochi giorni fa era stato Ivan Pechorin a morire dopo essere "caduto da una barca" a Vladivostok.