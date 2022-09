Tagadà, Vladimir Putin lascia di stucco Paolo Mieli: “Il gesto che può mettere alla fine alla guerra”

09 settembre 2022 a

a

a

Vladimir Putin si è subito messo in contatto con Re Carlo III dopo la scomparsa della Regina Elisabetta, un gesto che ha sorpreso molti alla luce della guerra in Ucraina che vede coinvolta la Russia, con la Gran Bretagna che è una delle nazioni che più sta sostenendo Zelensky. Le dichiarazioni del numero uno di Mosca (“Ferita irreparabile”) sono commentate nel corso della puntata del 9 settembre di Tagadà, programma pomeridiano di La7 con Tiziana Panella alla conduzione, da Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera: “È una cosa da mettere in evidenza, è la cosa più sorprendente di oggi la sua telefonata. Putin avrebbe potuto mandare un messaggio di condoglianze formali sulla morte della Regina del paese più duro e ostile alla Russia nel conflitto, anche più degli Usa. Mandare un messaggio di rammarico e dolore ha un significato, come fosse una mano tesa a voler dire che la storia è qualcosa di più grande e se ci sono le intenzioni… Ora non voglio esagerare, ma è come se dicesse sono pronto a voltar pagina. Sono parole - conclude Mieli - che non si mettono lì a caso. Do a questo messaggio un valore importante, mi aspetto che in questo clima di condoglianze possa venire una sorpresa positiva per quello che riguarda la guerra”.