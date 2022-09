Diego Fusaro si scatena contro von der Leyen: “L'Europa fallirà per far contento il padrone Usa”

14 settembre 2022 a

“Le sanzioni alla Russia resteranno, Vladimir Putin fallirà, noi prevarremo”. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è presentata vestita con i colori della bandiera dell’Ucraina, in giacca gialla e camicetta blu con una spilla gialloblù, in occasione del suo quarto discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Parole che hanno scatenato la reazione del filosofo Diego Fusaro: “No, se le cose continuano così, a fallire sarà l'Europa, semplicemente per compiacere il padrone a stelle e strisce”. Oltre a von der Leyen anche Sanna Marin, primo ministro della Finlandia, finisce nel mirino del filosofo. “Una pessima ricetta, all'insegna dell'imperialismo USA” il commento ad un articolo dal titolo “Finlandia-guerra-Nato, ecco la ricetta Marin per l’Europa”.

Infine spazio ad un’accusa bipartisan alla politica italian: “La destra accusa di comunismo la sinistra; la quale, a sua volta, accusa di fascismo la destra. La verità è che ci troviamo in un penoso giuoco di specchi. La destra non è fascista, come la sinistra non è comunista. Entrambe - scrive Fusaro su Twitter - sono liberiste e atlantiste, cioè interscambiabili”.