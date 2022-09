Primo discorso alla nazione, la stampa britannica promuove Re Carlo III

10 settembre 2022 a

Tutte le prime pagine dei quotidiani britannici si concentrano sul primo discorso di Carlo alla nazione. Molti dei giornali sottolineano il tono personale dell’intervento, focalizzato sul ricordo della madre e sull’impegno a servire il Paese con lealtà, rispetto e amore. Unanime l’opinione che il nuovo Re sia stato all’altezza delle aspettative.

Video su questo argomento Il discorso del re: "Servirò la Gran Bretagna come mia madre" TMNews

L’Express lo ha definito «maestoso» mentre il Telegraph ha scritto che il suo discorso «sentito» è stato uno dei più personali mai pronunciati da un monarca. Secondo il Guardian, il momento «più emozionante» è stato quando il re ha reso omaggio a Elisabetta II. Per il Times, Carlo ha parlato con «calore» e il Daily Mail lo ha descritto come «sincero» e «sorprendentemente intimo». Con il suo primo discorso «commovente» e «pieno d’amore» non solo per la sua «cara mamma» ma anche per sua moglie Camilla, Carlo ha dimostrato di poter riempire il vuoto lasciato dalla regina, ha affermato il Sun.