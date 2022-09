Harry e Meghan Markle sono tornati nel Regno Unito. Ma è gelo con la Regina Elisabetta: “Bomba nucleare”

04 settembre 2022 a

Il principe Harry e Meghan Markle sono sbarcati nel Regno Unito (volando dagli Stati Uniti - pare - su un volo commerciale, e non un jet privato): è la prima volta da quando erano tornati per il Queen’s Platinum Jubilee. Il ritorno della coppia in Europa era atteso perché il duca e la duchessa di Sussex hanno un’agenda fitta di eventi a Londra e Manchester e voleranno anche in Germania per l’inizio del ‘conto alla rovescia’ degli Invictus Games. Ma al momento non risulta che la coppia incontrerà la nonna ormai 96enne, la regina Elisabetta II, e neanche il fratello di lui, il principe William.

Secondo i tabloid, la monarca - che per la prima volta nei suoi 80 anni di regno non tornerà a Londra per la nomina del nuovo premier britannico, a causa dei suoi problemi di salute - teme la prossima «bomba nucleare» dei Sussex. Del resto solo nei giorni scorsi la duchessa del Sussex ha spiegato di aver lasciato, con il marito, il Regno Unito per la California perché con la loro stessa «esistenza» la coppia aveva sconvolto la «dinamica della gerarchia» familiare. Al momento «non ci sono piani» neanche per vedere William, con il quale Harry non ha praticamente più rapporti. Un tempo unitissimi, i due figli del principe Carlo e di Lady Diana vivranno a meno di un chilometro di distanza, nei terreni del castello di Windsor, ma non è detto che si vedano e parlino.

I duchi di Sussex, trasferitisi negli Usa dopo l’addio alla vita di corte, si stabiliranno infatti a Frogmore House, mentre William e Kate con i tre figli hanno lasciato proprio in questi giorni Kensington Palace per trasferirsi all’Adelaide Cottage, cinque minuti in auto da loro. Nell’agenda di Harry e Meghan c’è una visita lunedì a Manchester per partecipare al One Young World Summit, poi il lancio dell’edizione 2023 degli Invictus Game Dusseldorf il giorno seguente, prima di rientrare nel Regno Unito per un evento di beneficenza, WellChild Wards, giovedi. L’ultima volta che i due fratelli si sono parlati, brevemente, è stato al funerale del nonno, il principe Filippo, lo scorso aprile, e poi a luglio quando hanno partecipato alla cerimonia di presentazione della statua di Lady D. A pesare, oltre allo strappo con la famiglia e al trasferimento negli Usa, il documentario e il libro annunciato da Harry, attesi con apprensione a Buckingham Palace.