Zelensky-Macron, il video della telefonata nelle prime ore dell'invasione russa in Ucraina

Erano passate solo poche ore dall'invasione russa in Ucraina. In quei concitati minuti, il presidente ucraino parla con Macron della situazione nel suo Paese. E mette in guardia la comunità internazionale chiedendo aiuto: "Sono ovunque, è guerra totale".

La telefonata tra Zelensky e Macron si può ascoltare in un video diffuso sui social e girato nel giorno dell’invasione russa: il presidente ucraino annuncia che i russi hanno attaccato e mandato forze speciali a Kiev, Odessa, dappertutto, «non è come il 2014». «Chiaro, è guerra totale», commenta Emmanuel Macron evidentemente preoccupato. «Sì guerra totale» conferma Zelensky che gli chiede di parlare con Putin, di formare una coalizione anti-guerra insieme al presidente Biden. La speranza vana è che il capo del Cremlino potesse fermare le sue truppe. Ma le cose andarono diversamente.