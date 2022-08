Un nuovo scandalo travolge Donald Trump: “Ha informazioni riservate sulla vita sessuale di Macron”

31 agosto 2022 a

Donald Trump si sarebbe vantato in incontri privati di aver informazioni di Intelligence sulla «cattiva» vita sessuale del presidente francese Emmanuel Macron. Non è chiaro se le informazioni a cui avrebbe fatto riferimento il tycoon sarebbero state raccolte davvero dall’Intelligence e trovate tra i documenti sequestrati nel raid dell’Fbi nel resort di Trump a Mar-a-Lago, Florida. Secondo Rolling Stone, che ha rivelato la storia citando due fonti interne, il dossier riguardante Macron era archiviato come «info re: President of France».

Al di là dell’aspetto sessuale, la notizia del ritrovamento di documenti legati a Macron sarebbe sufficiente a scatenare uno scandalo diplomatico tra Francia e Stati Uniti. La raccolta di informazioni da parte degli 007 su un alleato è considerata una procedura «altamente insolita». Trump e Macron non sono mai andati molto d’accordo. L’ex presidente americano aveva definito il suo omologo francese un «rompic» e, in un’occasione, lo avrebbe chiamato «wussy», una forma slang che significa «effemminato».

Macron, 44 anni, è sposato dal 2007 con Brigitte, 69, che era la sua insegnante personale. Le fonti hanno, però, aggiunto che i riferimenti di Trump alla vita sessuale di Macron sono sempre stati generali, senza mai entrare nei dettagli.