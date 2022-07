Putin appare alla tv di Stato: l'ordine al ministro Shoigu dopo la conquista del Lugansk

04 luglio 2022

Canta vittoria il presidente russo Vladimir Putin che in un video-messaggio trasmesso dalla tv di Stato ha definito la conquista dell’intera regione di Lugansk un successo. E ha ordinato al suo ministro della Difesa, Sergei Shoigu, di continuare l'avanzata sul fronte orientale in Ucraina. "Le formazioni militari" devono "portare avanti i loro incarichi secondo i piani precedentemente approvati. Mi auguro che tutto andrà nella direzione giusta come è avvenuto finora nel Lugansk", ha detto Putin parlando durante un incontro con il ministro Shoigu. Le unità dell'esercito russo "che hanno preso parte nelle ostilità attive e hanno ottenuto il successo, la vittoria" nel Lugansk, nell'est dell'Ucraina, "dovrebbero riposare e aumentare le loro capacità di combattimento", ha aggiunto Putin.



Intanto, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha fatto sapere che quest’anno il presidente russo non invierà un telegramma di congratulazioni al presidente Usa, Joe Biden, in occasione del 4 luglio, giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti. "La decisione è dovuta al fatto che quest’anno ha rappresentato il culmine di una politica ostile da parte degli Stati Uniti", ha spiegato Peskov secondo cui l’invio di un messaggio di congratulazioni in questo momento "non può essere considerato appropriato".