Mamma grazie a un kit comprato su internet a 25 sterline. L'inseminazione fai-da-te diventa un caso

Si chiama Bailey Ennis, ha 24 anni, studia legge e vive nella periferia di Londra. Oggi è diventata "un caso". La giovane voleva disperatamente avere un bambino ma non una relazione. Così ha optato per una gravidanza fai da te: ha trovato da sola un donatore di sperma, ha comprato l'occorrente per l'inseminazione artificiale su Internet a 25 sterline (30 euro) e poco più di un anno dopo ha dato alla luce il piccolo Lorenzo. «Avere un bambino da sola è la cosa migliore che abbia mai fatto», ha raccontato Baliley Ennis.

La sua incredibile storia è finita sui giornali inglesi ed è stata rilanciata in Italia dal quotidiano "La Stampa". Oggi Bailey, madre di Lorenzo, racconta la sua vita di giovane mamma single su TikTok. E non è pentita della sua scelta, anzi, la rivendica con orgoglio. "Non potrei essere più felice", afferma la ragazza: "È da quando sono adolescente che desidero diventare mamma, e come donna gay, ho sempre saputo che sarebbe stato un caso di inseminazione artificiale".

Bailey ha cominciato a cercare il donatore di sperma nel settembre dell'anno scorso, cercando sui siti internet. Non aveva richieste particolari, la sua unica preoccupazione è che fosse sano. "Ho trovato una persona che aveva una buona cartella clinica ed era già stato un donatore per due coppie Lgbtq. Ci siamo scambiati dei WhattsApp e ci siamo incontrati per un caffè prima di concordare che sarebbe diventato il mio donatore" ha raccontato la ragazza. Bailey ha poi comprato il kit per l'inseminazione da un rivenditore specializzato trovato online. Il padre di Lorenzo "mi ha portato la sua donazione e poi mi ha aiutato a usare il kit: coppette sterili, siringhe, test di ovulazione. È stato davvero facile, e non c'è stato alcun imbarazzo" ha detto. La giovane donna è rimasta incinta al primo tentativo, nell'ottobre del 2021 e ha portato avanti una gravidanza serena e dopo 38 settimane e cinque giorni, il 2 luglio, ha partorito Lorenzo in ospedale.

Ma non è un esempio da seguire. È giusto sottolineare che la scelta strada scelta da Bailey comporta dei rischi. Nelle cliniche ufficiali, un ciclo di inseminazione può costare fino a 1.600 sterline (quasi 2.000 euro), più altre 1.000 sterline per lo sperma. Ma le cliniche controllano accuratamente i potenziali donatori di sperma da punto di vista medico e psicologico e assicurano che non abbiano alcun diritto legale sul nascituro. Un accordo privato come quello stipulato da Bailey con il suo donatore non offre le stesse garanzie.