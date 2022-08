Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, spunta il test di gravidanza: "Chi è incinta"

03 agosto 2022 a

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: chi è incinta? Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, potrebbe aver fatto un nuovo scoop dopo quello sulla separazione Totti-Blasi. Nella rubrica Chicche di gossip del numero in edicola, si legge che la showgirl svizzera o la figlia nata dall’amore con Eros Ramazzotti potrebbero essere in dolce attesa: “Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker, con la figlia Aurora Ramazzotti, è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza.

La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?”. Sarà vero o è la solita fake news che si ripropone puntuale ogni anno? Nel caso di Michelle, 45 anni, il padre dovrebbe essere il medico Giovanni Angiolini, conosciuto dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Se invece si trattasse di Aurora sarebbe il fidanzato storico Goffredo Cerza e si tratterebbe del primo figlio. In attesa di conferma o smentita, su Instagram, mamma e figlia si mostrano più affiatate che mai: al mare in costume, abbracciate felici e sorridenti. Del pancino neanche l’ombra.

Nella prossima stagione, Michelle Hunziker tornerà dietro il bancone di Striscia la Notizia e alla guida del programma Michelle Impossible, mentre Aurora Ramazzotti sarà alle prese con gli shooting fotografici per i gioielli di cui è testimonial.