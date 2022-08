Covid, Jill Biden è positiva. Isolamento per cinque giorni

16 agosto 2022 a

La first lady statunitense Jill Biden è risultata positiva al Covid. Si isolerà e inizierà un ciclo di trattamento antivirale. Lo fa sapere la Casa Bianca. «Dopo essere risultata negativa al test Covid-19 durante il suo regolare controllo, a tarda sera la first lady ha iniziato a sviluppare sintomi simili al raffreddore», ha poi precisato la sua portavoce, Elizabeth Alexander.

«È risultata di nuovo negativa a un test antigenico rapido ma al test Pcr è risultata positiva». Il Washington Post fa sapere, inoltre, che Jill Biden, 71 anni, è «doppiamente vaccinata e ha anche fatto le due dosi booster, quindi presenta solo sintomi lievi». Alla first lady è stata prescritta la terapia antivirale Paxlovid e resterà isolata per almeno cinque giorni, secondo le indicazioni dei Centers for Disease Control and Prevention. Alexander ha infine aggiunto che «attualmente si trova in una residenza privata nella Carolina del Sud e tornerà a casa dopo aver ricevuto due test Covid negativi consecutivi».