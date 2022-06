Joe Biden, che succede? Ennesimo problema per il presidente Usa: cade dalla bicicletta

18 giugno 2022 a

a

a

Il presidente Usa, Joe Biden, è caduto mentre andava in bicicletta vicino alla sua casa al mare in Delaware, a Rehoboth Beach. Gli agenti del Secret service sono subito intervenuti e l’hanno aiutato a rialzarsi. «Sto bene», ha assicurato l’inquilino della Casa Bianca, spiegando ai reporter di avere avuto un problema a togliere dai pedali le scarpe da bici mentre provava a fermarsi per parlare con un gruppo di persone.

"Ma cosa fa" Biden e quel gesto con la mano, sconcertante: scoppia il giallo sul presidente Usa

La caduta è avvenuta al termine di una pedalata al Cape Henlopen State Park del presidente Usa, 79 anni, e della first lady Jill Biden. «Il piede mi è rimasto incastrato», ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca, che indossava un casco. Il presidente si è ripreso rapidamente e si è fermato diversi minuti a chiacchierare con le persone che si erano raccolte al suo passaggio. I Biden stanno trascorrendo un fine settimana lungo nella loro casa di vacanza di Rehoboth Beach. Venerdì hanno celebrato il loro 45esimo anniversario di matrimonio.

“Sceneggiata in Ucraina”. Il prof. Contri polverizza Zelensky: “Un guitto nelle mani degli Usa”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.