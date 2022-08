Joe Biden malato, il video sconcertante in aeroporto: cosa non riesce a fare

Giada Oricchio 10 agosto 2022 a

Se la salute del presidente della Federazione russa Vladimir Putin sembra piuttosto precaria, non va meglio quella del presidente Usa Joe Biden. Sta facendo il giro del web un video in cui Potus appare confuso e rallentato nei movimenti.

Appena sceso dall'elicottero Marine One, che lo ha portato in Kentucky per un incontro con le famiglie colpite dalle violente inondazioni di questi giorni, Biden prova a indossare la giacca, ma dopo aver infilato un braccio, non riesce a fare lo stesso con l’altro. Dieci secondi di tentativi andati a vuoto e qualche attimo di imbarazzo finché la moglie Jill non si è accorta di quanto stava accadendo e lo ha soccorso, ma anche con l’aiuto della First lady, il presidente americano ha avuto difficoltà a centrare la manica.

Pochi passi dopo, secondo incidente di percorso: gli occhiali da sole sono scivolati dal naso cadendo per terra e da come si è piegato lentamente, Biden deve aver fatto una discreta fatica per raccoglierli. Alla fine è riuscito a scambiare qualche parola con i giornalisti prima di salire sull’Air Force One alla volta della Casa Bianca. Solo in questi mesi estivi, Joe Biden è inciampato almeno un paio di volte sulla scaletta del jet privato, è caduto da fermo dalla bicicletta e ha smarrito l’uscita al termine di un evento pubblico.