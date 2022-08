Taiwan, la Cina verifica le "capacità di attacco militare". Taipei risponde coi caccia, rischio di escalation globale

06 agosto 2022 a

Alta tensione intorno a Taiwan con la Cina che continua con le sue manovre militari con aerei e navi intorno all'isola, iniziate dopo la visita della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. Vari mezzi dell’esercito di Pechino "sono stati individuati intorno allo Stretto di Taiwan, alcuni hanno superato la linea mediana" di demarcazione nello Stretto, ha denunciato il ministero della Difesa di Taipei che parla di un "possibile attacco simulato" contro obiettivi di alto valore.

Il terzo giorno di esercitazioni militari cinesi nello Stretto di Taiwan si è focalizzato sulla "verifica della capacità di attacchi terrestri e marittimi" all’isola, ha ammesso il Comando orientale dell’Esercito popolare di liberazione cinese nella breve nota quotidiana di aggiornamento sulle imponenti manovre avviate da Pechino in risposta alla visita a Taiwan. Il Comando orientale ha aggiunto anche di avere proseguito le esercitazioni in mare e negli spazi aerei a Nord, Sud-Ovest e a Est dell’isola. Per tutta risposta Taipei ha fatto decollare i suoi caccia per mettere in guardia venti aerei cinesi, quattordici dei quali hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, ha reso noto sempre il ministero della Difesa taiwanese.

Se Washington fosse stata "responsabile" avrebbe bloccato la visita a Taiwan di Pelosi, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying, replicando al segretario di Stato americano Antony Blinken, che ha detto che gli Stati Uniti "sono determinati ad agire in modo responsabile". "A proposito di responsabili, gli Stati Uniti avrebbero dovuto interrompere la visita di Pelosi a Taiwan, smettere di mostrare i muscoli alle porte della Cina, smettere di interferire negli affari interni della Cina, smettere di usare la tattica del salame per sconfinare e svuotare la politica della Cina unica, smettere di migliorare le relazioni con Taiwan e fermare la vendita di armi a Taiwan", ha scritto Hua.

A fornire le prove di una situazione che rischia di sfuggire di mano è l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua, che ha pubblicato la fotografia di un soldato dell’Esercito popolare di liberazione che segue una fregata taiwanese, a poche centinaia di metri, con un binocolo: sullo sfondo dell’immagine ci sono le montagne della contea di Hualien, sulla costa orientale di Taiwan. Secondo l’esercito cinese, la foto è stata scattata da una delle sue navi militari nelle immediate vicinanze della costa di Taiwan: questo scatto potrebbe essere il più vicino alla costa taiwanese mai preso dalle truppe cinesi.