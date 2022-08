Putin malato, il gesto nell'ultimo video del presidente: "Braccio destro fermo"

Giada Oricchio 01 agosto 2022 a

Problemi di salute per Vladimir Putin? Dopo gli incontrollabili tic facciali catturati qualche giorno fa dalle telecamere mentre aspettava il presidente turco Erdogan, un nuovo video accrediterebbe le indiscrezioni che danno il numero uno del Cremlino malato e convalescente a seguito di un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore. Il Daily Mail on line ha pubblicato un filmato in cui Putin per scacciare una zanzara dalla guancia destra usa il braccio sinistro anziché, come sarebbe naturale, quello destro. Non accenna nemmeno ad alzare l’arto che resta fermo lungo il busto, come se fosse paralizzato. Non solo, qualche minuto prima aveva un’andatura zoppicante mentre camminava accanto al ministro della Difesa.

“Dolore improvviso e intervento urgente”. Per Putin si mette sempre peggio

L’episodio si è consumato alla Giornata della Marina russa dove il presidente della Federazione russa ha ribadito che l'America è la più grande minaccia per il suo Paese e sembra rafforzare le speculazioni - lanciate dal canale Telegram General Svr gestito da un dissidente russo - di un Putin in cattive condizioni di salute.

"Avvelenato". L'ex fedelissimo di Putin Chubais grave in ospedale: era scappato in Italia

Il condizionale però è d’obbligo perché il 21 luglio scorso, il direttore della CIA, William Burns, all'Aspen Security Forum in Colorado, ha ammesso: “Non ci sono informazioni sul fatto che Vladimir Putin sia instabile o abbia problemi fisici. Sembra fin troppo sano”.