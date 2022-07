Vladimir Putin, l'indiscrezione sulla malattia: “Forte nausea improvvisa e intervento urgente”

31 luglio 2022 a

a

a

Vladimir Putin continua a non stare bene e ad avere problemi di salute. Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 luglio ha avuto bisogno di cure mediche urgenti: la rivelazione è del canale Telegram General SVR, che sostiene di essere gestito da un ex ufficiale dei servizi segreti russi. All’una di notte - racconta la fonte da Mosca - il personale medico in servizio presso la residenza presidenziale è stato convocato d’urgenza per intervenire: Putin lamentava una forte nausea, che ha accusato all'improvviso. Venti minuti dopo è stata chiamata un'altra squadra di medici: i sanitari sono rimasti nella stanza del numero uno della Russia per tre ore e, dopo che le condizioni del presidente sono migliorate, hanno lasciato la camera.

“Nelle mani dei medici”. Condizioni critiche per Putin: entro un paio d'anni cambia tutto

In seno al Cremlino, riporta pure il Daily Mail, è stata presa la decisione che in alcuni eventi di questa settimana Putin "sarà sostituito da un sosia". La teoria di un sosia che spesso sostituisce Putin è stata sostenuta pure dal capo dell'intelligence militare dell’Ucraina, che ha ipotizzato che per il suo arrivo al vertice di Teheran possa essere stato utilizzato una "controfigura". Gli analisti ucraini hanno notato che si muoveva in modo insolitamente rapido ed era più vigile rispetto alle precedenti apparizioni pubbliche.

Putin malato? La Cia smonta le speculazioni. E gli hacker russi danno Zelensky in fin di vita

Nelle settimane preceddenti il canale Generale SVR ha affermato che Putin soffre di una serie di gravi malattie, tra cui il cancro, il morbo di Parkinson e un disturbo schizo-affettivo. Non un bel quadro clinico per un leader alle prese con una guerra con un paese confinante.