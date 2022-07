Guerra Ucraina, piovono i missili Himars: così i lanciarazzi Usa hanno sbriciolato il ponte Antonovsky

Isolare i russi sul fiume Dnieper. È l'obiettivo della controffensiva ucraina che, grazie ai lanciarazzi Himars ricevuti in dotazione dall'America e dalla Germania, ha distrutto il ponte Antonovsky, il principale di Kherson, in mano ai russi.

Damage to the railway Antonovsky bridge in the Kherson region. pic.twitter.com/dYjLKcYRyQ