Guerra Russia-Ucraina, Kiev riceve dalla Germania tre lanciarazzi multipli Mars II

Dalla Germania sono arrivate armi pesanti per l'Ucraina per fronteggiare la guerra con la Russia. Si tratta di tre lanciarazzi multipli Mars II e altrettanti obici semoventi Panzerhaubitzen 2000. "Manteniamo la parola data", ha affermato il ministro della Difesa di Berlino, Christine Lambrecht riferendosi alla promessa fatta a giugno dal cancelliere Olaf Scholz. Una spedizione concordata direttamente con gli Stati Uniti, che ha mandato lo stesso sistema di artiglieria in Ucraina e si occuperà della relativa formazione.

Il Mars II è la versione europea del M270 americano. È stato adottato dall'esercito tedesco nel 1990 e aggiornato nei 30 anni successivi. È composto da due unità usa e getta, ciascuna delle quali ospita sei container da trasporto e lancio con munizioni a propulsione a razzo, calibro 240 mm. I bersagli possono essere colpiti a una distanza massima 70 chilometri, a seconda delle munizioni. I lanciarazzi Mars II sono progettati per distruggere attrezzature nemiche, batterie di artiglieria, difese aeree, posti di comando e comunicazioni, nonché per allestire campi minati.

Come riferisce il quotidiano "Bild", il Mars-II può lanciare dodici missili terra-terra in 55 secondi, con una potenza di fuoco pari al doppio degli Himars, i lanciarazzi multipli degli Stati Uniti. La gittata del Mars-II è di 84 chilometri. L'Ucraina attende ora dalla Germania un moderno sistema di difesa aerea Iris-T, per il prossimo autunno, e tre corazzati da recupero.