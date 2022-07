Covid, maledizione virus per Joe Biden: è nuovamente positivo. Di chi è la colpa? Mistero svelato

Il presidente americano Joe Biden è risultato nuovamente positivo al Covid. A renderlo noto è la Casa Bianca parlando del ‘rimbalzo’ di positività osservato in una piccola percentuale di pazienti che viene curata con il Paxlovid, l’antivirale somministrato al numero uno di Washington. Biden è risultato negativo in tutti i test effettuati da martedì a venerdì mentre il test antigenico effettuato sabato mattina ha dato risultato positivo. Il presidente - viene spiegato - non ha sintomi, si sente bene e quindi non riprenderà nessun trattamento medico pur rimanendo sotto stretta osservazione. Biden tornerà quindi a lavorare in isolamento.

«Oggi sono risultato positivo al covid di nuovo. Questo accade con una piccola minoranza di persone. Non ho sintomi ma mi isolo per la sicurezza di tutti quelli che mi circondano. Sono ancora al lavoro e presto tornerò in viaggio», il messaggio su Twitter dello stesso Biden, che anche dopo il tampone negativo ha continuato ad indossare la mascherina per precauzione nei confronti della sua famiglia e dei collaboratori.

Folks, today I tested positive for COVID again.



This happens with a small minority of folks.



I’ve got no symptoms but I am going to isolate for the safety of everyone around me.



I’m still at work, and will be back on the road soon.