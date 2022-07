Usa, Joe Biden è positivo al Covid. La cura speciale per il presidente

21 luglio 2022 a

Un virus che non risparmia nessuno. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è risultato positivo al test per il Covid-19. Lo ha comunicato la Casa Bianca, precisando che il presidente - vaccinato con quattro dosi - presenta «sintomi molto lievi» e ha iniziato a prendere il Paxlovid, un antivirale. Biden, si legge nella nota di Washingotn, coerentemente con le linee guida delle autorità sanitarie, si isolerà alla Casa Bianca e «continuerà a svolgere pienamente tutte le sue funzioni» durante l’isolamento. Questa mattina è stato in contatto telefonico con i membri dello staff della Casa Bianca e parteciperà ai suoi incontri in programmati tramite telefono e Zoom. La Casa Bianca precisa che fornirà un aggiornamento quotidiano sullo stato di salute del presidente.

Biden, 79 anni, stamattina non ha avuto febbre, accusando solo un raffreddore, una tosse secca e anche un po’ di stanchezza: lo ha spiegato alla Cnn il coordinatore della risposta al Covid-19 della Casa Bianca, Ashish Jha. Anche il predecessore di Biden, Donald Trump, aveva contratto il virus nell’ottobre 2020 quando i vaccini non erano ancora disponibili ed era stato curato con farmaci sperimentali restando ricoverato per tre giorni al Walter Reed National Military Medical Center.