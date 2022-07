Covid, torna l'incubo lockdown a Wuhan. 4 contagi fanno scatenare il panico

28 luglio 2022 a

Torna il lockdown a Wuhan, da dove a fine 2019 partì la pandemia di Covid. Le autorità cinesi hanno disposto il confinamento di Jiangxia, sobborgo della città, dove vive circa un milione di persone, in seguito al rilevamento di quattro casi asintomatici di coronavirus. Il lockdown durerà per tre giorni. Tutte le attività e i trasporti sono sospesi e le persone non possono lasciare le abitazioni se non in casi strettamente necessari.

A Shenzhen, invece, l’hub tecnologico meridionale della Cina, le autorità affermano di aver controllato l’ultimo focolaio di Covid della città ma non hanno allentato le misure di prevenzione. La città ha declassato tre aree ad alto rischio a rischio medio e cinque aree a rischio medio a basso rischio, ma ha designato un altro edificio ad alto rischio. Secondo il sistema di classificazione, le persone nelle aree ad alto rischio non possono lasciare le loro case mentre quelle nelle aree a medio rischio non possono lasciare le loro comunità residenziali. La Cina ha segnalato ieri 79 infezioni trasmesse localmente e 41 casi importati. Solo uno dei casi locali è stato a Shenzhen, in calo rispetto ai 19 del giorno precedente.