Trump 2024, la rivelazione del Washington Post: quando il tycoon annuncia la candidatura

Donald Trump avrebbe deciso di sciogliere a settembre la riserva sulla sua candidatura. E di rimettersi, nuovamente in campo. È questa l’indiscrezione che trapela dal Washington post, che rivela come oramai sia in fase di accensione il motore per una nuova campagna elettorale per le primarie.

Il sondaggio che cancella Trump: cosa pensano adesso gli americani

Secondo il quotidiano, però, ci sarebbero alcuni problemi tra i repubblicani, i quali vorrebbero che Trump, quantomeno, aspettasse le elezioni di Mid-Term, per non intrecciarsi in alcun modo con la corsa dei candidati dell’Elefantino. Se la prova elettorale per loro dovesse andare male (e non è un’ipotesi così peregrina, stando ad Axios nel Partito Repubblicano serpeggerebbe una certa inquietudine per via di certi candidati palesemente inadeguati schierati in Stati abbordabili), infatti, il 45esimo presidente potrebbe ricavarne di questo una zavorra nella sua corsa.

Ieri, però, al New York Magazine, il tycoon aveva affermato: “se dovessi decidere di candidarmi, vincerò di sicuro”, l’unico dubbio era proprio relativo al Mid term. “Vado prima o dopo?”, ha detto Trump alla giornalista che lo ha intervistato. Ora, a quanto pare, questa decisione è stata presa. E nella gestazione delle decisioni politiche, c’è un fattore d’agenda che emerge: il 26 luglio, Trump dovrebbe tornare a Washington, per la prima volta dall’insediamento di Biden, per partecipare ad un summit dell’ 'America First Policy Institute

