Joe Biden, "perché hanno il cancro". L'ultima dichiarazione mette in crisi la Casa Bianca

Giada Oricchio 21 luglio 2022

Nuova gaffe con bugia di Joe Biden e il video fa il giro del mondo. Negli ultimi mesi, il presidente degli Stati Uniti è incappato in più di uno svarione nei discorsi pubblici e in atteggiamenti confusi che hanno generato una certa preoccupazione sulla sua lucidità.

Nel filmato pubblicato su Twitter dall’account @townhall.com, l’inquilino della Casa Bianca sta parlando dell’inquinamento causato dalle raffinerie di petrolio nella città del Delaware, si è avventurato in un ricordo periglioso e stupefacente: “Mia mamma quando guidava doveva usare i tergicristalli per togliere le macchie di petrolio dal parabrezza… e questo è il motivo per cui tante persone con cui io sono cresciuto hanno il cancro”.

L'ultima di #Biden (parlando dell'inquinamento dovuto alle raffinerie in Delaware): "Ricordo che mia mamma doveva far andare i tergicristallo per togliere le macchie di petrolio dal parabrezza... ed ecco perchè io e tanti altri abbiamo il cancro".



— ALESSANDRO TAPPARINI (@aletapparini) July 21, 2022

Il nesso logico sfugge o quantomeno è azzardato, ma raccontò il medesimo episodio durante un dibattito con Donald Trump nel 2020 e ricorda un’altra frase, pronunciata ad aprile, in cui fece lo stesso esempio della madre che usava i tergicristalli per levare l’olio come causa della sua asma: “Questa è la verità di Dio. Ho l’asma e infatti l’80% delle persone con cui siamo cresciuti ha l’asma. Non è uno scherzo”.

In molti su Twitter hanno puntualizzato che Biden ha mentito: non ha un melanoma, cioè un tumore maligno, ha semplicemente subito l’asportazione di macchie precancerose dal viso e dalle mani.